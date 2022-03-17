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Рада безпеки ООН збереться на нове екстрене засідання щодо війни Росії проти України

Росія в особі посла цієї країни в ООН Василя Небензі (на фото) може ветувати будь-яке рішення Ради безпеки

Постійні члени Ради безпеки ООН США, Велика Британія та Франція, а також кілька непостійних членів цього органу ініціювали скликання нового екстреного засідання Радбезу, присвяченого російсько-українській війні. Про це повідомило британське представництво в ООН, засідання може відбутися вже сьогодні, 17 березня.

«Росія вчиняє воєнні злочини і атакує мирних жителів. Незаконна війна Росії проти України є загрозою для всіх нас», – ідеться в повідомленні британських дипломатів.

16 березня внаслідок удару по Драматичному театру Маріуполя будівля була зруйнована. Упродовж останніх тижнів театр був прихистком для сотень маріупольців, які втратили свої домівки внаслідок обстрілів російських військ. Точна кількість жертв і поранених унаслідок обрушення центральної частини будівлі наразі не встановлена.

Напередодні, 16 березня, Міжнародний суд у Гаазі у своєму проміжному рішенні наказав Росії припинити бойові дії в Україні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

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