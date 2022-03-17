«Ніколи не пробачимо цього» – мер Маріуполя про знищення драмтеатру

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко прокоментував атаку на Драматичний театр і заявив про продовження ризикованої евакуації маріупольців із оточеного російськими військами міста.

«Сьогодні окупанти знищили Драматичний театр. Місце, де знайшли притулок понад тисячу людей. Ніколи не вибачимо цього», – написав Бойченко в мережі Telegram.

Міський голова Маріуполя наголосив, що евакуація з міста є небезпечною, але влада продовжить робити все, щоб вивезти якомога більше людей.

«Режиму тиші так і не було. Але приватний транспорт стали випускати із міста. Люди поїхали під обстрілами, під градами та ракетами. За два дні 6500 приватних машин виїхали із Маріуполя. Тих, хто зміг дістатися Бердянська, але з різних причин не зміг поїхати далі, забрали автобусами. Частину маріупольців вивезли до Запоріжжя. Тут вони матимуть необхідну першу допомогу», – вказав Вадим Бойченко.

Число загиблих і поранених унаслідок атаки на театр у Маріуполі наразі не встановлене.

До Запоріжжя 16 березня прибули понад 6,4 тисячі людей, евакуйованих із Маріуполя, повідомила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Серед них – 2039 дітей.

За словами Верещук, колону з продовольством і автобусами для евакуації 16 березня так і не пропустили до Маріуполя.