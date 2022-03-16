Байден назвав Путіна «воєнним злочинцем»

Президент США Джо Байден вперше назвав російського президента Володимира Путіна «воєнним злочинцем» через вторгнення в Україну.

«Я думаю, що він воєнний злочинець», – сказав Байден журналістам 16 березня.

Адміністрація США досі уникала використання цієї фрази навіть на прямі запитання.

Речниця Білого дому Джен Псакі сказала, що Байден «говорив від серця» після того, як побачив по телебаченню зображення «варварських дій жорстокого диктатора під час його вторгнення в іншу країну».

У відповідь на коментар Байдена речник Кремля Дмитро Пєсков назвав цю заяву «неприйнятною і непростимою риторикою», повідомило російське державне агентство ТАСС.

У березні минулого року Байден заявив, що вважає Путіна «вбивцею», що спричинило дипломатичний конфлікт, який призвів до того, що Москва відкликала свого посла у Вашингтоні для консультацій.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.