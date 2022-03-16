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Маріуполь: 30 тисяч врятованих та російська бомба, скинута на найбільше укриття

Повітряна зйомка, Маріуполь у боях

Сьогодні російська авіабомба була скинута прямо на Маріупольський Драматичний театр. Його використовували як укриття сотні людей, їхня доля невідома. На щастя, з напівзнищеного міста, нарешті, можуть вибиратися люди. За два останніх дні врятувалася 31 тисяча людей. Вони кажуть, що пережили пекло.

Сьогодні Маріуполь не потрапив ані в денні, ані у вечірні зведення Генерального штабу Збройних сил України. Однак ситуація в місті залишається складною: як у бойовій обстановці, так і гуманітарній. Маріуполь заблокований, по ньому російські війська продовжують завдавати артилерійські та авіаудари. Сьогодні важка авіабомба зруйнувала Драмтеатр і басейну «Нептун», пише керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

Наслідки обстрілу Драматичного театру в Маріуполі
Наслідки обстрілу Драматичного театру в Маріуполі
У драмтеатрі переховувалося, за попередніми даними, кілька сотень маріупольців
Павло Кириленко

«У драмтеатрі переховувалося, за попередніми даними, кілька сотень маріупольців. Що з ними тепер – невідомо, адже вхід до бомбосховища заблоковано уламками. Росіяни уже зараз починають брехати, наче там був штаб полку Азов. Але вони і самі чудово знають, що там були лише цивільні. Так само виключно цивільні перебували і в «Нептуні». Тепер там під завалами, серед інших, вагітні жінки та жінки з дітьми. Це – чистий тероризм!», – пише Павло Кириленко.

На відео, знятому 10 березня, театр наповнений людьми:

Тут можна переглянути відео Associated Press про жертви та руйнування міста (воно може травмувати). А це відео наслідків авіаудару по басейну «Нептун»:



«Дивом дізналися про зелений коридор». Евакуація

Попри відсутність режиму тиші, вже декілька днів триває евакуація з Маріуполя. Щоправда, виїхати можуть тільки ті, хто має власний транспорт. 15 березня виїхало близько 20 тисяч людей, 16-го ще 11. За словами секретаря запорізької міської ради Анатолія Куртєва, людям надають необхідну допомогу та прихисток.

Одна з тих, хто приїхав напередодні ввечері до Запоріжжя, – жителька Маріуполя Олена. Розповідає, що дивом дізналися про «зелений коридор».

Не можемо звикнути, що тут тиша
жителька Маріуполя

«Виїжджали під обстрілом. Дивом дізналися за «зелений коридор». Зв'язку немає. Сусід сказав. Заскочили в чому були в машину і поїхали. У Маріуполі цілими днями обстріл. 2 тижні по підвалах сиділи. Вилазили швиденько поїсти і води попити, і назад. Дуже страшно. Не можемо звикнути, що тут тиша. Там постійно над нами літали снаряди. Літак бомби скидав. Просто жахливо», – згадує Олена.

«Зелений коридор» складно назвати безпечним. Сьогодні одна з колон, що рухалися в бік Запоріжжя, потрапила під обстріл Градами. Поранення отримали 5 людей. З них одна дитина, яка перебуває у важкому стані. Також внаслідок обстрілу на полі вздовж траси розпочалася пожежа. Відео з місця події розповсюдила Запорізька обласна військова адміністрація.

Подія відбулася біля Степногірська на шляху від Василіва до Запоріжжя, розповів в ефірі марафону національних каналів голова Запорізької військової обласної адміністрації Олександр Старух. Також він додав, що велика колона з боку Маріуполя продовжувала рухатися в бік Запоріжжя.

Слава богу, що люди прорвалися
Олександр Старух

«Десятикілометрова колона. Сьогодні буде набагато більше автомобілів, ніж вчора. Слава богу, що люди прорвалися. Постійно йде колона. Є евакуаційний центр, але небагато хочуть розселятися. Люди усі на приватному транспорті. Значна частина з них їде далі. Дніпропетровськ, Полтава, Львів», – сказав Олександр Старух.

Масова ж евакуація не розпочалася. Гуманітарна колона досі не дісталася Маріуполя. Через відсутність погодження режиму тиші вона залишається в Бердянську.
За даними офісу президента України, станом на вчора з Маріуполя власним транспортом виїхало близько 20 тисяч людей. Сьогодні ж за даними міської ради місто покинуло ще близько 11 тисяч людей.

Також сьогодні обласна військово-цивільна адміністрація почала збирати дані про маріупольців, які не виходять на зв’язок. Керівник ВЦА Павло Кириленко написав, що їм надходить безліч повідомлень, у яких люди просять дізнатися, що сталося з їхніми рідними та близькими у Маріуполі. Саме тому вони запустили Google-форму для пошуку.

Чиновник попередив, що коли в місті ведуться активні бойові дії, вони фізично не зможуть перевірити всі адреси. Однак зроблять це, щойно дозволять обставини.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

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