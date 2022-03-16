Сьогодні російська авіабомба була скинута прямо на Маріупольський Драматичний театр. Його використовували як укриття сотні людей, їхня доля невідома. На щастя, з напівзнищеного міста, нарешті, можуть вибиратися люди. За два останніх дні врятувалася 31 тисяча людей. Вони кажуть, що пережили пекло.



Сьогодні Маріуполь не потрапив ані в денні, ані у вечірні зведення Генерального штабу Збройних сил України. Однак ситуація в місті залишається складною: як у бойовій обстановці, так і гуманітарній. Маріуполь заблокований, по ньому російські війська продовжують завдавати артилерійські та авіаудари. Сьогодні важка авіабомба зруйнувала Драмтеатр і басейну «Нептун», пише керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

У драмтеатрі переховувалося, за попередніми даними, кілька сотень маріупольців

«У драмтеатрі переховувалося, за попередніми даними, кілька сотень маріупольців. Що з ними тепер – невідомо, адже вхід до бомбосховища заблоковано уламками. Росіяни уже зараз починають брехати, наче там був штаб полку Азов. Але вони і самі чудово знають, що там були лише цивільні. Так само виключно цивільні перебували і в «Нептуні». Тепер там під завалами, серед інших, вагітні жінки та жінки з дітьми. Це – чистий тероризм!», – пише Павло Кириленко.

На відео, знятому 10 березня, театр наповнений людьми:

Тут можна переглянути відео Associated Press про жертви та руйнування міста (воно може травмувати). А це відео наслідків авіаудару по басейну «Нептун»:





«Дивом дізналися про зелений коридор». Евакуація

Попри відсутність режиму тиші, вже декілька днів триває евакуація з Маріуполя. Щоправда, виїхати можуть тільки ті, хто має власний транспорт. 15 березня виїхало близько 20 тисяч людей, 16-го ще 11. За словами секретаря запорізької міської ради Анатолія Куртєва, людям надають необхідну допомогу та прихисток.

Одна з тих, хто приїхав напередодні ввечері до Запоріжжя, – жителька Маріуполя Олена. Розповідає, що дивом дізналися про «зелений коридор».

Не можемо звикнути, що тут тиша

«Виїжджали під обстрілом. Дивом дізналися за «зелений коридор». Зв'язку немає. Сусід сказав. Заскочили в чому були в машину і поїхали. У Маріуполі цілими днями обстріл. 2 тижні по підвалах сиділи. Вилазили швиденько поїсти і води попити, і назад. Дуже страшно. Не можемо звикнути, що тут тиша. Там постійно над нами літали снаряди. Літак бомби скидав. Просто жахливо», – згадує Олена.

«Зелений коридор» складно назвати безпечним. Сьогодні одна з колон, що рухалися в бік Запоріжжя, потрапила під обстріл Градами. Поранення отримали 5 людей. З них одна дитина, яка перебуває у важкому стані. Також внаслідок обстрілу на полі вздовж траси розпочалася пожежа. Відео з місця події розповсюдила Запорізька обласна військова адміністрація.

Подія відбулася біля Степногірська на шляху від Василіва до Запоріжжя, розповів в ефірі марафону національних каналів голова Запорізької військової обласної адміністрації Олександр Старух. Також він додав, що велика колона з боку Маріуполя продовжувала рухатися в бік Запоріжжя.

Слава богу, що люди прорвалися

«Десятикілометрова колона. Сьогодні буде набагато більше автомобілів, ніж вчора. Слава богу, що люди прорвалися. Постійно йде колона. Є евакуаційний центр, але небагато хочуть розселятися. Люди усі на приватному транспорті. Значна частина з них їде далі. Дніпропетровськ, Полтава, Львів», – сказав Олександр Старух.

Масова ж евакуація не розпочалася. Гуманітарна колона досі не дісталася Маріуполя. Через відсутність погодження режиму тиші вона залишається в Бердянську.

За даними офісу президента України, станом на вчора з Маріуполя власним транспортом виїхало близько 20 тисяч людей. Сьогодні ж за даними міської ради місто покинуло ще близько 11 тисяч людей.



Також сьогодні обласна військово-цивільна адміністрація почала збирати дані про маріупольців, які не виходять на зв’язок. Керівник ВЦА Павло Кириленко написав, що їм надходить безліч повідомлень, у яких люди просять дізнатися, що сталося з їхніми рідними та близькими у Маріуполі. Саме тому вони запустили Google-форму для пошуку.

Чиновник попередив, що коли в місті ведуться активні бойові дії, вони фізично не зможуть перевірити всі адреси. Однак зроблять це, щойно дозволять обставини.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ: