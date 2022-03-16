У МЗС закликали світ посилити санкції проти РФ після удару по будівлі театру в Маріуполі

Міністерство закордонних справ України засудило удар військ Росії по драматичному театру в Маріуполі, де від обстрілів ховалися сотні мирних жителів. МЗС закликало міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на Росію, «щоб зупинити звірства російської армії в Україні, а також продовжувати надавати нашій державі підтримку задля захисту українського народу».

«Завдавши цілеспрямованого бомбового удару по місцю масового скупчення цивільних людей, Росія скоїла черговий воєнний злочин. Цей злочин було скоєно в той час, коли президентка Міжнародного суду ООН зачитувала наказ, який зобов’язав Росію негайно припинити всі військові дії на території України. Режим Путіна вже давно перетнув межу людяності. Українські дипломати докладуть максимальних зусиль, щоб кожна особа, причетна до цього та сотень інших злочинів проти українців, була покарана», – йдеться в заяві МЗС України, оприлюдненій його речником Олегом Ніколенком.

Раніше міська рада Маріуполя повідомила, що російські війська скинули бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де ховалися від обстрілів сотні мирних мешканців міста.

«Оцінити масштаб цього жахливого та нелюдського вчинку поки що неможливо, бо в місті тривають обстріли житлових кварталів. Відомо, що після бомбардування зруйнувалася центральна частина Драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище, що розташоване в будівлі. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – зазначає місцева влада.

Із 3 березня українське місто фактично заблоковане російськими військовими. Внаслідок обстрілів у місті, як повідомляє місцева влада, немає електрики, зв’язку, газу, опалення і навіть води.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заявляв, що не завдаватиме ударів по цивільних.