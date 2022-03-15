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Супутникові знімки: руйнування у Маріуполі та передмісті Києва, а також окупований Росією острів Зміїний

Супутникові знімки Maxar від 14 березня показують нові руйнування, завдані російськими військами заблокованому Маріуполю. У місті палають пожежі, велика кількість багатоповерхових житлових будинків сильно пошкоджені або зруйновані вщент.

Посилення активності російських сил супутники зафіксували у Мощуні, що на північний захід від Києва.

Дві фотографії острова Зміїного в Чорному морі, де була українська прикордонна застава, показують його до і після того, як острів захопили російські війська.

Попри запевнення Росії, що метою так званої «спецоперації є знищення української військової інфраструктури», а не українського населення, російська армія уже третій тиждень продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах: житлових будинках, школах, лікарнях, дитячих садочках, продуктових базах, об'єктах енерго, водо та теплопостачання міст і сіл.
Зруйнований міст через річку Ірпінь, що на Київщині, і довга колона покинутих автомобілів. Знімок Maxar від 14 березня 2022 року
1 Зруйнований міст через річку Ірпінь, що на Київщині, і довга колона покинутих автомобілів. Знімок Maxar від 14 березня 2022 року
Зруйновані будинки і пожежі у Приморському районі Маріуполя. Знімок Maxar від 14 березня 2022 року
2 Зруйновані будинки і пожежі у Приморському районі Маріуполя. Знімок Maxar від 14 березня 2022 року
Зруйновані та палаючі житлові будинки та ТРЦ &laquo;ПортCity&raquo; у Маріуполі. Знімок Maxar від 14 березня 2022 року
3 Зруйновані та палаючі житлові будинки та ТРЦ «ПортCity» у Маріуполі. Знімок Maxar від 14 березня 2022 року
Маріуполь: пошкоджені лікарня та житлові будинки. Знімок Maxar від 14 березня 2022 року
4 Маріуполь: пошкоджені лікарня та житлові будинки. Знімок Maxar від 14 березня 2022 року
Інфрачервоним кольором виділені пожежі, що палають біля вулиці Фонтанної, Маріуполь.&nbsp;Знімок Maxar від 14 березня 2022 року
5 Інфрачервоним кольором виділені пожежі, що палають біля вулиці Фонтанної, Маріуполь. Знімок Maxar від 14 березня 2022 року
Виділені інфрачервоним кольором пожежі будинків, що палають у Мощуні під Києвом. Знімок Maxar від 14 березня 2022 року
6 Виділені інфрачервоним кольором пожежі будинків, що палають у Мощуні під Києвом. Знімок Maxar від 14 березня 2022 року
Супутниковий знімок острова Зміїний від 13 лютого 2022 року &ndash; до вторгнення Росії в Україну
7 Супутниковий знімок острова Зміїний від 13 лютого 2022 року – до вторгнення Росії в Україну
Супутниковий знімок острова Зміїний 13 березня 2022 року. Біля острова на якорі стоїть російський військовий корабель класу &laquo;Ропуха&raquo;. Будівлі української прикордонної застави на острові ушкоджені.&nbsp; Після початку 24 лютого широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, капітан російського військового корабля запропонував українським прикордонникам острова Зміїний здатися, а інакше погрожував обстрілом. Українські прикордонники відповіли: &laquo;Російський військовий корабель, іди на ***&raquo;. Ця фраза стала одним із девізів боротьби народу України із російськими загарбниками.&nbsp;
8 Супутниковий знімок острова Зміїний 13 березня 2022 року.

Біля острова на якорі стоїть російський військовий корабель класу «Ропуха». Будівлі української прикордонної застави на острові ушкоджені. 

Після початку 24 лютого широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, капітан російського військового корабля запропонував українським прикордонникам острова Зміїний здатися, а інакше погрожував обстрілом. Українські прикордонники відповіли: «Російський військовий корабель, іди на ***». Ця фраза стала одним із девізів боротьби народу України із російськими загарбниками. 

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