Російські військові «взяли в заручники» лікарів і пацієнтів лікарні у Маріуполі – голова області

Російські військові взяли у заручники лікарів і пацієнтів обласної лікарні у Маріуполі, заявив у телеграмі керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Таку звістку встиг передати один із працівників лікарні. Далі цитата: «З лікарні неможливо вийти. Сильно стріляють, сидимо у підвалі. Машини до лікарні не можуть під’їхати вже дві доби. Навколо горять багатоповерхівки. До нашої лікарні росіяни нагнали 400 людей із сусідніх будинків. Вийти нам не можна», – повідомив Кириленко.

За словами голови області, днями російські військові практично зруйнували лікарню. В основному корпусі від бомбардувань впали плити перекриття, але персонал і пацієнти залишалися працювати і лікуватися в підвальному приміщенні.

За даними місцевої влади, Маріуполь щодня обстрілюється з артилерії, «Градів» і мінометів, неушкоджених будинків у ньому практично не залишилося.

Із 24 лютого, від самого початку масштабного вторгнення Росії в Україну, Маріуполь Донецької області перебуває під постійними обстрілами російської армії. Із 3 березня українське місто фактично заблоковане російськими військовими. Внаслідок обстрілів у місті, як повідомляє місцева влада, немає електрики, зв’язку, газу, опалення і навіть води.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заявляв, що не завдаватиме ударів по цивільних.