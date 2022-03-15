ОП: із Маріуполя на приватних автомобілях виїхали близько 20 тисяч людей

Близько 20 тисяч людей виїхали 15 березня з Маріуполя на особистих автомобілях гуманітарним коридором, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Із 4 000 авто, які вирушили з міста, 570 вже прибули до Запоріжжя. Інші залишаться на ніч в населених пунктах Запорізької і Донецької областей. Всім надається допомога», – написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними Тимошенка, всього гуманітарними коридорами за сьогоднішній день вдалося евакуювати із заблокованих міст близько 29 тисяч людей.

Із 24 лютого, від самого початку масштабного вторгнення Росії в Україну, Маріуполь Донецької області перебуває під постійними обстрілами російської армії. Із 3 березня українське місто фактично заблоковане російськими військовими. Внаслідок обстрілів у місті, як повідомляє місцева влада, немає електрики, зв’язку, газу, опалення і навіть води.