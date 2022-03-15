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ОП: із Маріуполя на приватних автомобілях виїхали близько 20 тисяч людей

Воронка від удару російських військових на проспекті Миру в Маріуполі, 13 березня 2022 року

Близько 20 тисяч людей виїхали 15 березня з Маріуполя на особистих автомобілях гуманітарним коридором, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Із 4 000 авто, які вирушили з міста, 570 вже прибули до Запоріжжя. Інші залишаться на ніч в населених пунктах Запорізької і Донецької областей. Всім надається допомога», – написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними Тимошенка, всього гуманітарними коридорами за сьогоднішній день вдалося евакуювати із заблокованих міст близько 29 тисяч людей.

Із 24 лютого, від самого початку масштабного вторгнення Росії в Україну, Маріуполь Донецької області перебуває під постійними обстрілами російської армії. Із 3 березня українське місто фактично заблоковане російськими військовими. Внаслідок обстрілів у місті, як повідомляє місцева влада, немає електрики, зв’язку, газу, опалення і навіть води.

Супутникові знімки: руйнування у Маріуполі та передмісті Києва, а також окупований Росією острів Зміїний
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Супутникові знімки: руйнування у Маріуполі та передмісті Києва, а також окупований Росією острів Зміїний

Супутникові знімки Maxar від 14 березня показують нові руйнування, завдані російськими військами заблокованому Маріуполю. У місті палають пожежі, велика кількість багатоповерхових житлових будинків сильно пошкоджені або зруйновані вщент.
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