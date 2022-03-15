В Офісі омбудсмена розповіли про гуманітарні коридори на 15 березня

В Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомили, що на 15 березня заплановані такі гуманітарні коридори:

Донецька область:

Маріуполь – Запоріжжя. Відповідно до досягнутих домовленостей сьогодні має бути розблокований гуманітарний конвой в місті Бердянськ, а також вихід з міста Маріуполь;

Київська область:

с. Богданівка і с. Нова Богданівка – Бровари;

с. Бобрик – Бровари.

Сумська область:

Тростянець - Лубни (Тростянець, Суми (по об'їзній навколо міста), Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). Частково на автобусах та на особистому транспорті. Місце збору та маршрут руху по місту Тростянець: вул. Кеніга стадіон ім.Куца – вул.Скрябіна – вул.Татаренко – вул.Б.Хмельницького – вул. Гришина (об’їзна) – вул. Шевченка і далі у бік міста Суми.

Суми – Лубни (Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту. Місця збору у Сумах: основний виїзд: біля пам’ятника Альоші, (р-н школи 2). Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю) БК «Хімік»: вул. Інтернаціоналістів, біля риночку, ТЦ «Світлана»; «Більбоу» на пр. Курському; ТЦ «Мануфактура».

Лебедин – Лубни Ворожба (Лебединська громада) – Бишкинь – Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах. Місце збору: м. Лебедин, вул. Сумська 12.

Конотоп – Лубни (Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах. Місце: площа перед міськрадою.

Шостка – Лубни (Шостка, Кролевець, Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). З міста Шостка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах. Місце: площа перед міськрадою.

А також:

Суми – Полтава

Тростянець – Полтава

Лебедин – Полтава

Шостка – Полтава

Конотоп – Полтава

Харківська область:

Вмїзд із с. Оскол.

Тим часом голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус повідомив, що російські загарбники не дозволяють евакуювати мешканців Чернігова «зеленим коридором», тому евакуації мешканців Чернігова не буде.

14 березня вдалося евакуювати близько 4 тисяч цивільних, повідомила віцепрем’єрка – міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.