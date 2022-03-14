Верещук: 14 березня евакуювали близько 4 тисяч цивільних, РФ продовжувала обстріли

Українська сторона 14 березня змогла евакуювати близько чотирьох тисяч мирних громадян через гуманітарні коридори, повідомила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, із десяти гуманітарних коридорів спрацювали сім.

Зокрема, з Київської області врятували 2028 людей: із Гостомеля – 400 людей, із селищ Немішаєве і Ворзель – 620, із селища Дмитрівка – 100, із села Перемога – 800 людей.

Із Луганської області, за словами Верещук, вдалося евакуювати 1780 людей: з Сєвєродонецька – 600, з Попасної – 210, з Гірського – 76, з Рубіжного – 480, з Кремінної – 82 і з Лисичанська – 340 мирних мешканців.

Щодо Маріуполя, то, як заявила Верещук, колону з вантажем із медикаментами, продуктами і водою російські військові продовжують блокувати у Бердянську.

«Разом із тим цим же маршрутом змогли виїхати змучені війною маріупольці, майже 150 легкових машин», – повідомила міністерка.

За її словами, під час сьогоднішньої евакуації російські загарбники продовжували порушувати «фундаментальні засади міжнародного гуманітарного права й обстрілювати мирних громадян».

Зокрема, військові РФ порушили домовленості щодо припинення вогню для гуманітарних коридорів у Броварському районі Київської області.

«Колони автобусів для евакуації не змогли проїхати до сіл Богданівка та Новобогданівка, села Бобрик через те, що з російського боку розпочалися наступальні дії», – сказала Верещук.

Вона додала, що російські військові всупереч встановленому режиму припинення вогню провокували бойові зіткнення у Попасній і Рубіжному на Луганщині, де були організовані гуманітарні коридори для евакуації людей. Їх «вдалося вивезти в складних умовах з-під обстрілів».

13 березня із 14 гуманітарних коридорів спрацювали 9, бо збройні сили РФ порушили домовленості, повідомила віцепрем’єрка – міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.