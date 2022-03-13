9 із 14 гуманітарних коридорів спрацювали 13 березня – Верещук

Із 14 запланованих на 13 березня гуманітарних коридорів спрацювали лише дев’ять, повідомила віцепрем’єрка – міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Через порушення збройними силами РФ домовленостей не спрацювали гуманітарні коридори для п’яти населених пунктів», – сказала Верещук на брифінгу 13 березня.

За її словами, це:

Маріуполь. «Місто весь день зазнавало обстрілів і бомбардувань з авіації, а гуманітарний вантаж залишився заблокованим у місті Бердянськ на пів шляху до міста. Колона вантажівок із гуманітарним вантажем і автобусами для евакуації для Маріуполя, яка 12 березня вирушила з Запоріжжя і змушена була залишитися на ніч в окупованому Бердянську, не просунулася за маршрутом через тотальні обстріли і залишається в Бердянську. Ми поновимо спробу доїхати, прорватися до Маріуполя вже завтра вранці».

Попасна, Щастя і селище Гірське. «Евакуація не вдалася через постійні обстріли з боку окупантів».

Пологи Запорізької області. «Коридор був заблокований через постійні обстріли».

Водночас, за словами Верещук, за 13 березня з-під постійних обстрілів вдалося вивезти загалом понад 5500 людей: із Київської області вдалося евакуювати 3950 осіб, на Луганщині врятовано 1600 людей.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Читайте також: Генштаб повідомив приблизні втрати російських військ на ранок 13 березня

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».