Генштаб повідомив приблизні втрати російських військ на ранок 13 березня

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російської армії на ранок 13 березня, на 18-й день повномасштабного російського вторгнення:

особовий склад – понад 12 000 людей

374 танки

1 226 бойових броньованих машин

140 артилерійських систем

62 реактивні системи залпового вогню

34 засоби протиповітряної оборони

72 літаки

86 гелікоптерів

600 автомобілів

три кораблі

60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами

сім безпілотних літальних апаратів

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – зазначають у Генштабі.

Зокрема, оперативне командування «Північ» повідомило про знищення «значної кількості» бронетанкової та автомобільної техніки загарбників у Чернігівській області.

«Частина москальської орди знищена, частина здалися в полон. Захоплена техніка противника поповнила українські підрозділи і тепер активно працює своїми ж снарядами по росіянах», – заявляють в угрупованні.

За даними Генштабу, в Україні загинули чи поранені вже більше ніж 12 тисяч особового складу російської армії. Президент Володимир Зеленський 12 березня повідомив про близько 1 300 загиблих українських військових.

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За оцінками американських спецслужб, що були опубліковані 8 березня, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів. Російське Міноборони називає значно менші дані. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Масштабна війна Росії проти України триває 18-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».