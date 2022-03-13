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Новини | Суспільство

Генштаб повідомив приблизні втрати російських військ на ранок 13 березня

Ілюстраційне фото. Українські військові штурмують населений пункт на Київщині, де перебувають російські сили. 10 березня 2022 року

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російської армії на ранок 13 березня, на 18-й день повномасштабного російського вторгнення:

  • особовий склад – понад 12 000 людей
  • 374 танки
  • 1 226 бойових броньованих машин
  • 140 артилерійських систем
  • 62 реактивні системи залпового вогню
  • 34 засоби протиповітряної оборони
  • 72 літаки
  • 86 гелікоптерів
  • 600 автомобілів
  • три кораблі
  • 60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами
  • сім безпілотних літальних апаратів

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – зазначають у Генштабі.

Зокрема, оперативне командування «Північ» повідомило про знищення «значної кількості» бронетанкової та автомобільної техніки загарбників у Чернігівській області.

«Частина москальської орди знищена, частина здалися в полон. Захоплена техніка противника поповнила українські підрозділи і тепер активно працює своїми ж снарядами по росіянах», – заявляють в угрупованні.

За даними Генштабу, в Україні загинули чи поранені вже більше ніж 12 тисяч особового складу російської армії. Президент Володимир Зеленський 12 березня повідомив про близько 1 300 загиблих українських військових.

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За оцінками американських спецслужб, що були опубліковані 8 березня, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів. Російське Міноборони називає значно менші дані. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Масштабна війна Росії проти України триває 18-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

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