Зеленський відзначив нагородами 106 військових, 17 – посмертно

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав укази про відзначення державними нагородами України 106 військовослужбовців Збройних сил України, «які мужньо проявили себе у боях за незалежність України». 17 із них нагороджені посмертно.

Зокрема, як повідомив Зеленський під час звернення ввечері 12 березня, звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» присвоїли сержанту Інні Дерусовій. Вона – перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

«З 24 лютого старший бойовий медик виконувала завдання в місті Охтирка Сумської області. Врятувала понад 10 військовослужбовців, ризикуючи власним життям. Загинула від артилерійського обстрілу російських військ, надаючи допомогу пораненим військовим», – повідомив президент.

Раніше сьогодні Володимир Зеленський вперше назвав втрати Збройних сил України у війні з Росією. За його словами, починаючи з 24 лютого, загинули орієнтовно 1300 українських військових.

Масштабна війна Росії проти України триває 17-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання вищого керівництва країни «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери західних країн відповідають відмовою.