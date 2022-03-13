Російська армія хоче залучити додаткові 1,5 тисячі військових через втрати в Україні – Генштаб ЗСУ

Російська армія намагається компенсувати втрати, отримані в ході бойових дій під час нового вторгнення до України, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 13 березня.

«У зв’язку з втратами збройні сили російської федерації формують нові підрозділи. Зокрема, командування ворога планує залучити близько 1500 осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот)», – йдеться в ранковому зведенні.

Крім того, штаб має дані про «велику кількість» поранених російських військових у лікарнях Білорусі.

«Запасів крові для проведення хірургічних операцій не вистачає. Задіюються резерви накопичені для громадян Республіки Білорусь – близько 2/3 резерву перенаправлено на потреби військовослужбовців РФ. Активізувалась кампанія щодо збору крові серед працівників бюджетної сфери та цивільного населення», – заявляють у Генштабі.

За інформацією командування, російські загарбники продовжують обстріли мирного населення, незаконні перевірки особистих речей і обшуки серед місцевих жителів, в тому числі перевдягаючись у цивільний одяг і форму Збройних сил України.

«Морально-психологічний стан військ противника, який брав участь у боях зі Збройними Силами України, продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов щодо виконання наказів», – додають у штабі.

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Командування зазначає, що протягом попередньої доби українські військові знищили знищено два російських вертольоти, два винищувачі, один з яких Су-34, та два безпілотники.

За даними Генштабу, в Україні загинули чи поранені вже більше ніж 12 тисяч особового складу російської армії. Президент Володимир Зеленський 12 березня повідомив про близько 1 300 загиблих українських військових.

За оцінками американських спецслужб, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів. Російське Міноборони називає значно менші дані. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Масштабна війна Росії проти України триває 18-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».