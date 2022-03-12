Генштаб: висока ймовірність участі військ Білорусі у війні проти України зберігається

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що висока ймовірність безпосередньої участі збройних сил Білорусі у військовій операції проти України зберігається.

«Військовим керівництвом Республіки Білорусь посилено охорону кордону з Україною. Зберігається висока ймовірність безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у військовій операції проти України. Відзначається ведення повітряної розвідки об’єктів на території України за допомогою БпЛА, імовірно, з території Республіки Білорусь», – повідомили у Генштабі ввечері 12 березня.

За даними Генштабу, російські військові 17-у добу продовжують наступальну операцію проти України, проводять заходи з відновлення боєздатності та перегрупування військ, а також здійснюють підготовку до продовження наступу на Поліському, Сіверському, Слобожанському, Донецькому, Таврійському та Південнобузькому напрямках.

«Протягом всього часу ведення бойових дій на території України ворог зустрів несамовитий опір. На жодному з напрямків не досягнув мети операції. Характер дій свідчить про невизначеність військового керівництва російської федерації у питаннях стратегічних завдань та кінцевої мети так званої «спеціальної воєнної операції», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що окупаційні війська «несуть значні втрати, сповільнили темпи наступу, на переважній більшості напрямків зупинені, продовжують знищувати об’єкти військової та цивільної інфраструктури».

11 березня Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що російські літаки завдали авіаудару по Білорусі з українського напрямку. У ЗСУ наголошували, що це – провокація з метою втягнути Збройні сили Республіки Білорусь у війну з Україною.

Міністр оборони України Олексій Резніков перед тим попереджав про ймовірність такого сценарію і заявив, що Україна «не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі».

Офіційний Мінськ заперечив обстріл своєї території Росією з боку України, але мешканці прикордоння все ж повідомили журналістам про вибухи.

Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» Російської Федерації в Україні». 6 березня Міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, в якій заперечило участь білоруських військ у новому російському вторгненні до України.