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Політика

Лукашенко вступає у війну?  Свобода LIVE

Лукашенко поїхав до Путіна, а в цей час російські війська вчинили провокацію: російські літаки нанесли удар по території Білорусі з боку України, повідомляють Генштаб ЗСУ

Чи наважиться Лукашенко офіційно вступити у війну на боці Росії і що саме влада Росії може готувати в Чорнобилі – аналізуємо в програмі Свобода LIVE:

  • Російські літаки нанесли удар по території Білорусі з боку України, повідомляють ЗСУ.
  • У Міноборони України вважають, це – провокація, мета якої полягає в тому щоб втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну з Україною.
  • Тим часом українська розвідка має дані, що російські військові планують вчинити теракт у Чорнобильській зоні відчуження, щоби звинуватити у катастрофі Україну. Про це повідомляє ГУР.

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