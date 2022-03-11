Лукашенко вступає у війну?  Свобода LIVE

Чи наважиться Лукашенко офіційно вступити у війну на боці Росії і що саме влада Росії може готувати в Чорнобилі – аналізуємо в програмі Свобода LIVE:

Російські літаки нанесли удар по території Білорусі з боку України, повідомляють ЗСУ.

У Міноборони України вважають, це – провокація, мета якої полягає в тому щоб втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну з Україною.

Тим часом українська розвідка має дані, що російські військові планують вчинити теракт у Чорнобильській зоні відчуження, щоби звинуватити у катастрофі Україну. Про це повідомляє ГУР.