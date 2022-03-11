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Поліція Рівненщини підтвердила вибухи на кордоні з Білоруссю – на українському боці

Правоохоронці вилучили з місця події уламки і встановлюють походження боєприпасів

Українська поліція 11 березня підтвердила вибухи біля кордону з Білоруссю, проте, за її даними, вони сталися по український бік кордону.

За даними відомства, близько 14:40 три вибухи сталися поблизу села Миляч, Рівненська область.

«Внаслідок бомбардування ніхто не постраждав, попередньо пошкоджено лінію електропередач», – додають у поліції.

Правоохоронці, за повідомленням, вилучили з місця події уламки і встановлюють походження боєприпасів.

Слідчі зареєстрували провадження за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, матеріали справи передадуть до Служби безпеки України.

Удень 11 березня російські літаки завдали авіаудару по Білорусі з українського напрямку, повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ. У командуванні це назвали провокацією з метою втягнути Збройні сили Республіки Білорусь у війну з Україною.

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11 березня міністр оборони України Олексій Рєзніков попереджав про ймовірність такого сценарію та наголосив, що «українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі».

Офіційний Мінськ заперечує обстріл своєї території, натомість жителі прикордонних сіл повідомили журналістам, що чули вибухи.

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