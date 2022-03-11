Білорусь може атакувати Україну вже сьогодні ввечері – Центр стратегічних комунікацій

Війська Білорусі можуть бути залучені до вторгнення в Україну вже о 21:00 11 березня. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України.

«Після першого раунду переговорів у Москві Путін і Лукашенко зробили по одному дзвінку. Не виключено, що вони могли віддати такі розпорядження: Путін – здійснити провокацію, обстріл російськими літаками в районі ДКУ з боку України білоруської території; Лукашенко – готувати вторгнення ЗС РБ в Україну», – йдеться у заяві Центру.

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Удень 11 березня російські літаки завдали авіаудару по Білорусі з українського напрямку. Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ та наголосило: це була провокація з метою втягнути Збройні сили Республіки Білорусь у війну з Україною.

11 березня міністр оборони України Олексій Рєзніков попереджав про ймовірність такого сценарію та наголосив, що «українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі». Офіційний Мінськ заперечує обстріл своєї території, натомість жителі прикордонних сіл повідомили журналістам, що чули вибухи.

Масштабна війна Росії проти України триває 16-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

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Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» Російської Федерації в Україні». 6 березня Міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, в якій заперечує участь білоруських військ у новому російському вторгненні до Росії.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив 3 березня, що Сполучені Штати «досі не бачать жодних ознак того, що Білорусь бере участь або готується взяти участь у зіткненнях». Того ж дня американські військові заявили, що, за її даними, із 480 ракет, запущених на той момент в Україні, 70 було випущено з Білорусі.

10 березня секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі Радіо Свобода заявив, що Україна почала готуватися до вторгнення Росії ще у листопаді 2021 року, але не очікувала, що напад буде скоєно з території Білорусі.