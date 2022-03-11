Регіональна влада повідомляє про викрадення мера Мелітополя

Російські війська викрали міського голову Мелітополя Івана Федорова – про це повідомив, зокрема, голова Запорізької обласної адміністрації Олександр Старух.

«За попередньою інформацією годину тому окупантами був викрадений мер міста Мелітополь Іван Федоров», – написав він у своїх соцмережах.

Також оперативний штаб мерії Мелітополя, за даними кореспондента Радіо Свобода, повідомив у своєму Телеграм-каналі про викрадення Федорова близько 15:10 – російські військові увірвалися до палацу культури імені Шевченка в Мелітополі, де розташований виконавчий комітет міської ради.

«Вони зайшли до кабінету Мелітопольського міського голови Івана Федорова, примусово натягнули на нього чорний пластиковий мішок і силою виштовхали із кабінету. Вони повели Івана Федорова на вулицю, посадили в машину і увезли в невідомому напрямку. Наразі місце перебування Івана Федорова невідоме, зв’язок з ним втрачено», – йдеться в повідомленні.

Наразі Телеграм-канал штабу має обмежений доступ. Публічно міська рада наразі не заявляла про викрадення.