У Запорізькій області триває цивільний спротив російським військам

На Запоріжжі продовжуються протести місцевого населення проти російських військових у містах, які ті зайняли.

Зранку 11 березня акція проти російської військової присутності відбулася в Приморську. Городяни виходять в ньому щодня на ходу. Відеотрансляцію з неї вів один з місцевих інтернет-ресурсів.

Щоденно на акції протесту виходять мешканці Мелітополя. Відео з сьогоднішньої акції, яка відбувалася на центральній площі міста оприлюднив один з місцевих сайтів.

Також тривають акції протесту у Бердянську, про що повідомляє місцевий інтернет-ресурс «Бердянськ 24» на своїй сторінці у соцмережах.

Місцеві активісти анонсували, що виходитимуть на протести опівдні щодня.

Російське повномасштабне військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».