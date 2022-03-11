Генштаб: головні цілі Росії – Київ і Маріуполь

Головними цілями Росії станом на 12:00 11 березня є Київ і Маріуполь, заявили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Окрім того, за словами українського військового керівництва, російська армія також намагається просунутися у напрямках Кривого Рогу, Кременчука, Нікополя і Запоріжжя.

За повідомленням, через «численні бойові втрати» і неможливість досягнути бойових цілей армія Росії намагається закріпитись на невигідних рубежах, а також завдає ракетно-бомбових ударів по Дніпру, Луцьку та Івано-Франківську.

За інформацією українських військових, на Волині зберігається загроза здійснення диверсій на об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Українська армія відзначає, що змогла змусити російську відступити з низки раніше захоплених населених пунктів Київської області та сповільнити наступ противника на Донецькому напрямку.

Вранці 11 березня російська армія завдала ударів по Луцькому аеродрому, Івано-Франківському аеропорту, а також по Новокодацькому району Дніпра.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».