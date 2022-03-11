ДСНС повідомило про 3 авіаудари по Дніпру, 1 людина загинула, 1 поранена

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що російські військові здійснили три авіаудари по Дніпру вранці 11 березня. За передніми даними речниці ДСНС в області Євгенії Дудки, одна людина загинула, одна поранена.

За повідомленням, авіаударів зазнав Новокодацький район Дніпра.

Як повідомили в пресслужбі головного управління ДСНС в області, за попередніми даними, ракети влучили поблизу дитячого садка і багатоквартирного житлового будинку, а також у будівлю взуттєвої фабрики.

Вибухи пролунали близько 6:10 ранку.

Раніше сьогодні міський голова Луцька повідомив про вибухи «в стороні аеродрому» і закликав жителів сховатися в укриття.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію.