Пластини для них взялося робити одне з місцевих підприємств, що спеціалізується на виготовленні металоконструкцій. Невеличкі місцеві швейні підприємства на волонтерських засадах шиють жилети під бронепластин. Паралельно з цим на замовлення військових місцевий дизайнер-волонтер сконструювала зручну для бійців разгрузку. Наразі лише у Запорізькій області, за словами волонтерів, існує потреба у тисячах бронежилетів для бійців, що з перших днів війни стали на захист регіону від російського вторгнення.