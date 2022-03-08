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«Дефіцит – тисячі штук»: у Запоріжжі волонтери налагоджують виробництво бронежилетів (відео)

«Дефіцит – тисячі штук»: у Запоріжжі волонтери налагоджують виробництво бронежилетів (відео)
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«Дефіцит – тисячі штук»: у Запоріжжі волонтери налагоджують виробництво бронежилетів (відео)

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Поки на півдні і сході від Запоріжжя точаться бої між українськими та російським військами, запорозькі волонтери намагаються максимально забезпечити українських бійців всім необхідним, в тому числі засобам індивідуального захисту. У місті налагоджують виготовлення бронежилетів.

Пластини для них взялося робити одне з місцевих підприємств, що спеціалізується на виготовленні металоконструкцій. Невеличкі місцеві швейні підприємства на волонтерських засадах шиють жилети під бронепластин. Паралельно з цим на замовлення військових місцевий дизайнер-волонтер сконструювала зручну для бійців разгрузку. Наразі лише у Запорізькій області, за словами волонтерів, існує потреба у тисячах бронежилетів для бійців, що з перших днів війни стали на захист регіону від російського вторгнення.

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