Волонтери зі США збирають допомогу і їдуть до Європи, щоб допомогти українським біженцям

Американці збирають допомогу для громадян України, змушених тікати від війни зі своєї батьківщини. На популярному сервісі Gofundme допомогу збирають десятки або й сотні людей.

Це стосується як публічних осіб, як от американська акторка українського походження Міла Куніс та її чоловік, актор Аштон Катчер, так і пересічних небайдужих американців.

Міла Куніс із чоловіком зібрали за два дні вже майже 16 мільйонів доларів, причому найбільший внесок – 3 мільйони доларів – вони зробили самі.

«Незліченна кількість людей залишили все, що знають і люблять, щоб шукати притулку. Не маючи нічого, крім того, що вони могли забрати в руках, ці українські біженці негайно потребують житла та допомоги», – вказує акторка.

Професори-філологи з міста Монтерей (штат Каліфорнія), українка за походженням Алла Стенс та її чоловік Крістофер, вилетіли 6 березня до польського міста Жешув, щоб надати українським біженцям допомогу з перекладом та задоволенням базових потреб «через визнані організації допомоги, місцевих чиновників та польських друзів». Про свою роботу в Польщі вони обіцяють інформувати через твітер.

Американка українського походження зі штату Арканзас Оксана Мельник здійснює збір медикаментів для підтримки українців, потерпілих від російського вторгнення. «На ваші пожертви ми придбаємо більше медичного обладнання, такого як аптечки, джгути, рукавички, портативні дефібрилятори, шовні матеріали та все, що потрібно українцям», – вказує Оксана Мельник.

За останніми оцінками, за перші 10 днів, що минули від початку війни Росії проти України, понад 1,3 мільйона українців залишили свою державу. Це переважно жінки, діти та люди старшого віку. Понад половина цих людей (756 тисяч) нині перебуває в Польщі.