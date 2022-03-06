Влада Чилі заборонила російським компаніям участь у виставці FIDAE

Уряд Чилі відкликав запрошення, які були надіслані російським компаніям для участі у міжнародній виставці військової та авіаційно-космічної техніки FIDAE, повідомило 5 березня міністерство оборони південноамериканської країни.

«У звʼязку з агресією щодо України з боку Росії, яку засудила наша країна, міністерство оборони повідомляє, що уряд Чилі відкликав запрошення російським компаніям, які мали намір взяти участь у міжнародній аерокосмічній виставці FIDAE, яка пройде в нашій країні з 5 по 10 квітня», – йдеться у повідомленні.

FIDAE – найбільша військова та аерокосмічна виставка в Латинській Америці.

Від початку вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого, як повідомив Генштаб ЗСУ, російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів, зазначають в ЗСУ, ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія ж наполягає, що обстрілює військову інфраструктуру.