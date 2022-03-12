У Пентагоні не бачать ознак входження військ Білорусі в Україну

У Пентагоні заявили, що наразі не бачать ознак того, що білоруські війська увійшли в Україну, заявив у п’ятницю речник Міноборони США Джон Кірбі.

«Ми не побачили жодних ознак того, що білоруські війська або сили перемістилися всередину України», – сказав Кірбі.

Водночас, за його словами, те, що нині не відстежуються ознак вторгнення білоруських сил на українську територію, не означає, що цього не станеться в майбутньому.

За даними Генштабу ЗСУ, 11 березня російські війська здійснили бомбардування прикордонних населених пунктів на території Білорусі. У результаті бомбових ударів на білоруській території ніхто не постраждав. Українські військові назвали це «підступною провокацією» з метою втягування збройних сил Білорусі у війну проти України на боці Росії.

Офіційний Мінськ заперечив обстріл своєї території Росією з боку України, але мешканці прикордоння все ж повідомили журналістам про вибухи.

Міністр оборони України Олексій Резніков раніше заявив, що Україна «не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі».

11 березня у Москві відбулися переговори Олександра Лукашенка з Володимиром Путіним. Як повідомило за їх підсумками держагентство БелТА, сторони домовилися про постачання з Росії до Білорусі «найсучасніших зразків військової техніки».