«Лукашенко сам не розуміє, наскільки контролює свої війська» – радник Тихановської

Повномасштабну участь Білорусі у війні проти України не можна виключати, але досі білоруські військові від неї відмовлялися. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка 11 березня.

Таким чином він відповів на питання про ймовірність залучення білоруських військ у новій агресії проти України.

«Нічого не можна виключати. Сьогодні, звісно, Путін тиснув на Лукашенка, щоб Лукашенко приєднався до війни, а Лукашенко сам не розуміє, наскільки він контролює білоруські війська. Тому що вступ до війни міг відбутися ще тиждень тому, але щось пішло не так. За нашою інформацією, багато хто з генералів та офіцерів просто відмовилися переходити кордон тоді. Чи відмовляться вони зараз, ми точно не знаємо, але ми вже зробили заклик до всіх білорусів, щоб вони відмовлялися, а коли їх змусять, щоб вони переходили на бік української армії», – розповів Вячорка.

На його думку, офіційний Мінськ зараз «платить» за підтримку Кремля під час придушення протестів у 2020 році, після президентських виборів у Білорусі. Тоді громадськість країни та міжнародна спільнота не погодилися з результатами, за якими на виборах нібито виграв Лукашенко.

«Він демонструє лояльність, він дозволив десяткам тисяч російських солдатів розміститися на території Білорусі і потім з цієї території почалися напади на Україну. Чи він впливає на це? Я думаю, що ні. Чи від нього щось залежало? Думаю, що так. Чи залежить зараз? Думаю, що дуже мало», – міркує радник Тихановської.

Він також вказав на те, що Білорусь не брала участі у військових конфліктах із часів війни в Афганістані, тож досвідчених військових у неї немає.

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«Є тільки кілька тисяч контрактників, професійних фахівців військових, які можуть щось зробити, всі решта – це строковики, солдати, яких призвали, які не дуже хочуть воювати і зараз масово втікають з території Білорусі, хто до Польщі, хто до Литви, аби їх не забрали до війська і не довелося воювати з Україною. Тому я б оцінив, що до 5 тисяч тих, хто може щось зробити на території України, але думаю, що більшість із них просто або втече, або відмовиться виконувати наказ, або перейде на український бік», – припустив він.

За оцінкою Вячорки, протягом останніх 28 років Лукашенко радше займався зміцненням міліції, Кабінету держбезпеки та ОМОНу, які допомагали боротися з опозицією.

«Але ці силовики абсолютно безсенсовні в справжніх боях. Ви могли бачити, що відбулося з російським ОМОНом, їх українські військові просто розбили просто й швидко. Така доля чекає й лукашенківський ОМОН, тому я думаю, що їх і надсилати немає сенсу», – підсумував громадський діяч.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України припустив, що війська Білорусі можуть бути залучені до вторгнення в Україну вже о 21:00 11 березня.

Удень 11 березня російські літаки завдали авіаудару по Білорусі з українського напрямку. Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ та наголосило: це була провокація з метою втягнути Збройні сили Республіки Білорусь у війну з Україною.

11 березня міністр оборони України Олексій Рєзніков попереджав про ймовірність такого сценарію та наголосив, що «українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі». Офіційний Мінськ заперечує обстріл своєї території, натомість жителі прикордонних сіл повідомили журналістам, що чули вибухи.