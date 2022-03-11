США відкличе торговельні привілеї Росії і блокуватиме позики їй у МВФ – Байден

Білий дім планує запровадити «нові економічні санкції» проти Росії на тлі її повномасштабного вторгнення до України, заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден 11 березня.

За словами Байдена, Вашингтон синхронно з країнами «Групи семи» скасує статус «постійних звичайних торговельних відносин», відомий як «статус країн найбільшого сприяння».

Президент США додав, що країни додадуть кілька імен до переліку підсанкційних російських олігархів. Також Сполучені Штати обмежать експорт до Росії елітної американської продукції, таких як годинники, автомобілі та одяг.

«Ми забороняємо експорт люксових товарів до Росії», – заявив він.

Байден застеріг, що запровадить додаткові санкції, якщо Кремль вдасться до використання хімічної зброї в Україні.

Зміна статусу торгівлі відкриває шлях Сполученим Штатам до запровадження мит на широкий спектр російських товарів, в тому числі алкоголь і морепродукти, наприклад – російську горілку та ікру.

У заяві Білого дому йдеться, що ці заходи також передбачають відмову в пільгах російських позик у міжнародних фінансових установах, таких як Міжнародний валютний фонд, розширення санкцій проти російських олігархів та їхніх сімей, а також заборону на нові інвестиції в будь-який сектор російської економіки.

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«Тепер Росія стала глобальним економічним і фінансовим вигнанцем», – йдеться в повідомленні Білого дому.

Нові заходи доповнюють кілька раундів жорстких економічних санкцій, які вже введені проти Росії. Путін припускав раніше, що російська економіка нібито може вижити попри санкції.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю й іншу допомогу.