Американський астронавт Келлі повертає отриману в Росії медаль на знак протесту проти агресії

Американський астронавт Скотт Келлі, який здійснив чотири космічних польоти, в тому числі на російських кораблях «Союз», заявив, що відмовляється від російської державної нагороди «За заслуги в освоєнні космоса» на знак протесту проти нового вторгнення Росії до України.

Про це Келлі повідомив у твітері, звертаючись до колишнього президента Росії Дмитра Медведєва.

«Пане Медведєв, я повертаю вам російську медаль «За заслуги в освоєнні космосу», яку ви мені вручили. Будь ласка, віддайте її російській матері, чий син загинув у цій несправедливій війні. Я надішлю медаль поштою до посольства Росії у Вашингтоні», – пообіцяв астронавт.

Кілька днів тому Келлі вступив у суперечку з головою «Роскосмосу» Дмитром Рогозіним. На заяву Рогозіна про те, що без деяких прапорів російська ракета буде «краще виглядати», Келлі відповів:

«Дімоне, без цих прапорів і іноземної валюти, яку вони приносять, твоя космічна програма виїденого яйця не буде варта. Може, знайдеш собі роботу в «Макдональдсі», якщо «Макдональдс» ще існує в Росії».

На це Рогозін відповів образами.

Скотт Келлі в 2015-2016 роках став першим американцем, який провів на орбітін майже рік поспіль (340 діб) на борту Міжнародної космічної станції разом із російськими космонавтами. Він активно коментує війну проти України в твітері, в тому числі російською мовою, засуджує російське вторгнення і підтримує Україну.