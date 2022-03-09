МЗС оприлюднило назви компаній, які продовжують працювати в Росії

Міністерство закордонних справ України оприлюднило перелік 50 найбільших компаній, які продовжують працювати в Росії після її нового вторгнення до України.

Відомство закликало компанії «переглянути свої рішення та повністю припинити діяльність в Росії», а відповідальний бізнес, іноземні уряди та споживачів їх бойкотувати.

У МЗС вказують на те, що будь-який товар, вироблений або проданий компаніями на російському ринку, робить внесок до військового бюджету Росії.

«Незалежно від розміру інвестицій чи частки Росії у глобальному портфелі, компанії, які дотримуються стандартів і цінностей екологічного, соціального та корпоративного управління, не мають морального права продовжувати діяльність у країні, яка вчиняє масові воєнні злочини на території іншої країни», – аргументують у дипломатичному відомстві.

Читайте також: Найбільша у світі звукозаписна компанія зупиняє свою діяльність у Росії

Судячи з інфографіки, оприлюдненої МЗС, у Росії продовжують працювати торговельні мережі Auchan і Metro, харчові компанії Nestle та Mondelez, мережі швидкого харчування Burger King і Papa John’s.

Напередодні про припинення роботи в Росії повідомили компанії з виробництва напоїв Coca-Cola та PepsiCo, а також мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s.