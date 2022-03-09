Грузинська влада відкидає звинувачення Києва в браку підтримки на тлі агресії Росії

Влада Грузії не погоджується із закидами України та власного суспільства щодо того, що Тбілісі недостатньо активно підтримує Україну на тлі російської агресії. Про це 9 березня заявив голова Міністерства внутрішніх справ Вахтанг Гомелаурі.

«Грузинська влада робить все, щоб хоча б трохи полегшити важке становище, в якому перебувають українці. За дорученням прем’єр-міністра в Україну надіслали гуманітарну допомогу. Наші території окуповані, ми самі постраждали, кілька років тому в Грузії була війна, у нас забрали наші землі… Ми підтримали всі резолюції по Україні. Ми готові допомогти Україні», – сказав Гомелаурі.

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Тим часом депутат грузинського парламенту від «Європейських соціалістів» Фрідон Інджія 9 березня запропонував парламентарям розглянути переваги від підключення до російської платіжної системи «Мир», «як це зробили Туреччина і низка країн, у тому числі Китай».

Раніше прем’єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив, що, хоча Грузія підтримує Україну, уряд діє передусім «з урахуванням своїх національних інтересів». Так голова уряду пояснив рішення грузинської влади не брати участі у фінансових і економічних санкціях проти Росії.

Ця заява Гарібашвілі викликала широкі протести серед грузинського населення, протягом кількоїх днів у центрі Тбілісі проходили масштабні акції солідарності з України.

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1 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна ухвалила рішення негайно відкликати посла з Грузії – «за перепони для добровольців, які хочуть нам допомогти, за неморальну позицію щодо санкцій».

Гомелаурі назвав таке рішення «неприйнятним», але не став коментувати його детальніше з огляду на те, що Україна наразі в стані війни. Водночас він висловив думку, що йому незрозумілий цей крок, адже посла України в Білорусі, яка напряму допомагає Росії, не відкликали.