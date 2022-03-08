Посли ЄС розглянули заявки України, Грузії і Молдови про вступ

Європейський союз 7 березня розпочав розгляд заявок України, Грузії і Молдови про вступ до об’єднання.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, посли країн ЄС провели зустріч щодо заявок ввечері 7 березня, а 8 березня Франція, що нині головує в Євросоюзі, надішле листи до Єврокомісії з проханням оцінити звернення трьох країн.

Країнам можуть запропонувати реформи для відповідності вимогам. Для їхнього вступу в ЄС кандидатури мають схвалити всі 27 країн-членів. Скільки час займе процес розгляду і яким буде його результат – наразі невідомо.

28 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав заявку на членство України в ЄС. Бажання прийняти країну висловила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Президент Польщі Дуда, у свою чергу, закликав надати Україні статус кандидата в члени ЄС негайно.

3 березня заявку на членство у Євросоюзі підписав прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі. Услід за ним – про аналогічні дії заявила Молдова.