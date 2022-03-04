Стефанчук у розмові з головою Європарламенту назвав кроки, потрібні Україні від ЄС

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у розмові з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою і головами парламентів Євросоюзу назвав кроки, які блок мав би вжити для протидії російській агресії. Про це він повідомив 4 березня у своїх соцмережах.

Серед таких кроків:

розширення кола банків, відключених від SWIFT, та відмова європейських партнерів від російської сировини

забезпечення жителів України продуктами харчування та ліками, «зелені коридори» для евакуації населення

збільшення фінансування Збройних сил

забезпечення зони без польотів над Україною

підтримка «невідкладного членства» України в Євросоюзі

«Крім цього, я попросив про повне припинення будь-яких контактів із російськими депутатами по парламентській лінії. Постійні делегації РФ у парламентських асамблеях різних міжнародних організацій мають бути повністю ізольовані до припинення агресії», – додав він.

Попри численні заклики Києва, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Альянс не надаватиме свої літаки та війська для застосування на території в Україні.

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Росія у війні активно використовує бойову авіацію. Хоча українські військово-повітряні сили та авіація намагаються знешкодити літаки противника, збивши вже (за попередньою інформацією Генштабу ЗСУ) понад 30 російських літаків та 30 гелікоптерів, однак авіація Росії продовжує наносити ракетно-бомбові удари по українських містах, від чого гинуть мирні мешканці.

Тим часом, українське керівництво закликає НАТО запровадити над Україною зону, заборонену для полетів. Поки що альянс не готовий це зробити.