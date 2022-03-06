МЗС України назвало неприйнятною торгівлю Грузії з РФ

Україна вважає категорично неприйнятним активізацію торговельних відносин Грузії з Росією, заявили у Міністерстві закордонних справ у відповідь на повідомлення про скасування Москвою частини торговельних санкцій проти Тбілісі.

«РФ ухвалила це рішення в умовах неготовності грузинської влади підтримувати нові санкції Європейського союзу проти Росії. Вважаємо категорично неприйнятним активізацію торговельних відносин з Росією, збройні сили якої завдають ракетно-бомбові удари по мирних українських містах, вбивають мирних громадян, у тому числі дітей. Закликаємо офіційний Тбілісі публічно відмежуватися від рішення РФ, керівництво якої порушує норми міжнародного права та вчиняє воєнні злочини в Україні», – повідомив у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко.

В українському МЗС зазначили, що «ведення бізнесу з російськими компаніями надає додаткові ресурси для Росії, аби вона продовжувала криваву війну проти України, а отримані прибутки просякнуті кров’ю вбитих українських громадян».

«Через збройну агресію РФ проти Грузії в 2008 році грузинському народу, на жаль, добре відомі жахіття війни, через які зараз доводиться проходити українцям. Водночас, напевно, влада Грузії про це забула і зараз намагається скористатися моментом задля власних інтересів», – йдеться в повідомленні МЗС.

Раніше з’явилася інформація, що Російська федеральна служба з ветеринарного та фітосанітарного контролю ініціювала зняття санкцій з 15 грузинських виробників молока та молокопродукції.

1 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна ухвалила рішення негайно відкликати посла з Грузії – «за перепони для добровольців, які хочуть нам допомогти, за неморальну позицію щодо санкцій».

2 березня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Грузія вже приєднувалася до низки санкцій проти РФ раніше, а тому засумнівалася, що обмеження, які зараз здатні запровадити Тбілісі, можуть «реально вплинути» на ситуацію довкола України.

Також минулого тижня прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія не приєднуватиметься до санкцій Заходу, введених проти Росії через вторгнення в Україну. При цьому фінансовий сектор Грузії був змушений запровадити нові обмеження щодо підсанкційних банків.