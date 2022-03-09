Міністр оборони закликав українців знищувати російські системи радіоелектронної боротьби і розвідки

Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців знищувати російські системи радіоелектронної боротьби і розвідки.
«Танки та бронетехніку зустріне наша армія. Завдання для всіх громадян, хто може – нищити колони забезпечення та системи РЕБ/РЕР... Це значно послабить російські війська і забезпечить перевагу для наших воїнів. Окупанти стануть безпорадними. Ми їх швидше виженемо», – наголосив міністр.
Станом на 9 березня, за даними Генерального штабу, російські війська втратили орієнтовно понад 12 тисяч особового складу.
Крім того, армія РФ у війні в Україні втратила:
- танків ‒ 317
- ББМ (бойових броньованих машин) ‒ 1070
- артилерійських систем – 120
- РСЗВ – 56
- засоби ППО – 28
- літаків – 49
- гелікоптерів – 81
- автомобільної техніки – 482
- кораблі / катери – три
- цистерн з ПММ – 60
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – сім
Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.
Війна Росії проти України триває 14-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».
Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.
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