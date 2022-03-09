Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Міністр оборони закликав українців знищувати російські системи радіоелектронної боротьби і розвідки

«Це значно послабить російські війська і забезпечить перевагу для наших воїнів»

Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців знищувати російські системи радіоелектронної боротьби і розвідки.

«Танки та бронетехніку зустріне наша армія. Завдання для всіх громадян, хто може – нищити колони забезпечення та системи РЕБ/РЕР... Це значно послабить російські війська і забезпечить перевагу для наших воїнів. Окупанти стануть безпорадними. Ми їх швидше виженемо», – наголосив міністр.

Станом на 9 березня, за даними Генерального штабу, російські війська втратили орієнтовно понад 12 тисяч особового складу.

Крім того, армія РФ у війні в Україні втратила:

  • танків ‒ 317
  • ББМ (бойових броньованих машин) ‒ 1070
  • артилерійських систем – 120
  • РСЗВ – 56
  • засоби ППО – 28
  • літаків – 49
  • гелікоптерів – 81
  • автомобільної техніки – 482
  • кораблі / катери – три
  • цистерн з ПММ – 60
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – сім

Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Війна Росії проти України триває 14-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG