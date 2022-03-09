Міністр оборони закликав українців знищувати російські системи радіоелектронної боротьби і розвідки

Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців знищувати російські системи радіоелектронної боротьби і розвідки.

«Танки та бронетехніку зустріне наша армія. Завдання для всіх громадян, хто може – нищити колони забезпечення та системи РЕБ/РЕР... Це значно послабить російські війська і забезпечить перевагу для наших воїнів. Окупанти стануть безпорадними. Ми їх швидше виженемо», – наголосив міністр.

Станом на 9 березня, за даними Генерального штабу, російські війська втратили орієнтовно понад 12 тисяч особового складу.

Крім того, армія РФ у війні в Україні втратила:

танків ‒ 317

ББМ (бойових броньованих машин) ‒ 1070

артилерійських систем – 120

РСЗВ – 56

засоби ППО – 28

літаків – 49

гелікоптерів – 81

автомобільної техніки – 482

кораблі / катери – три

цистерн з ПММ – 60

БПЛА оперативно-тактичного рівня – сім

Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Війна Росії проти України триває 14-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.