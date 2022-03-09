Найбільша у світі звукозаписна компанія зупиняє свою діяльність у Росії

Найбільша у світі звукозаписна компанія Universal Music Group зупиняє свою діяльність у Росії, йдеться в заяві компанії 8 березня.

«Ми негайно зупиняємо всі операції в Росії та закриваємо там наші офіси. Ми закликаємо до якнайшвидшого припинення насильства в Україні. Ми дотримуємося міжнародних санкцій та разом із нашими співробітниками та артистами працюємо з групами із різних країн, щоб підтримати зусилля з надання гуманітарної і термінової допомогу біженцям у регіоні», – йдеться в заяві.

Це вже не перша впливова західна компанія, яка вирішила зупинити свою діяльність в Росії через війну, розв’язану Кремлем проти України.

На Universal Music Group припадає близько 80% випуску музичних творів у світі.