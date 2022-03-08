McDonald’s тимчасово закриває ресторани та призупиняє роботу в Росії. Про це йдеться в заяві генерального директора компанії Кріса Кемпчинські.

«Конфлікт в Україні та гуманітарна криза в Європі завдали невимовних страждань невинним людям. Як Система, ми приєднуємося до світу в засудженні агресії та насильства та молимось за мир», – йдеться у заяві Кемпчинські.

«Наші цінності означають, що ми не можемо ігнорувати безглузді людські страждання, які мають місце в Україні. McDonald’s вирішив тимчасово закрити всі наші ресторани в Росії та призупинити всі операції на ринку. Ми розуміємо, який вплив це матиме на наших російських колег і партнерів, тому ми готові підтримувати всі три ніжки табуретки в Україні та Росії. Це включає продовження виплати заробітної плати для всіх співробітників McDonald’s у Росії», – йдеться у повідомленні.

Кемпчинські зазначив, що McDonald’s продовжить оцінювати ситуацію та визначати, чи потрібні додаткові заходи.

«На цей момент неможливо передбачити, коли ми зможемо знову відкрити наші ресторани в Росії. Ми відчуваємо збої в нашому ланцюжку поставок, а також інші впливи на роботу. Ми також уважно стежитимемо за гуманітарною ситуацією», – зазначив він.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Низка компаній з різних сфер заявили про припинення роботи в Росії.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну про обмеження або припинення роботи з Росією заявили 250 іноземних компаній, випливає з підрахунків Джеффрі Зонненфельда, засновника Інституту керівників вищої ланки Єльського університету та його дослідницької групи.