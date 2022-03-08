Європейська організація з ядерних досліджень призупиняє співпрацю з Росією

Європейська організація з ядерних досліджень (CERN) призупиняє співпрацю з Росією та позбавила її статусу спостерігача.

Таке рішення організація ухвалила 8 березня під час позачергових зборів її членів.

«23 держави-члени CERN найрішучіше засуджують військове вторгнення Російської Федерації в Україну та висловлюють жаль з приводу загиблих людей та гуманітарних наслідків, а також залучення Білорусі до цього незаконного застосування сили проти України», – йдеться в офіційній заяві CERN.

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Окрім того в організації наголосили, що усіляко підтримуватимуть діяльність українських науковців у галузі фізики високих енергій.

Європейська організація з ядерних досліджень (CERN) – найбільша у світі лабораторія фізики високих енергій та міжнародний дослідницький центр.

Із 2016 року Україна є її асоційованим членом.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Низка компаній з різних сфер заявили про припинення роботи в Росії.