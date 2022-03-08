Akamai Technologies припиняє роботу в Росії та Білорусі

Американська компанія Akamai Technologies, яка спеціалізується на наданні послуг cloud-сервісів, зупиняє діяльність в Росії та Білорусі через широмастабне російське військове вторгнення в Україну. Про це йдеться в ї офіційній заяві.

«Ми вражені мужніми громадянами України, які захищають свій суверенітет... Ми підтримаємо народ України», – наголошують у компанії.

Окрім того, вона готова запропонувати державним організаціям України сервіси захисту від DDOS-атак та консультативну допомогу.

Читайте також: Shell зупиняє купівлю російської нафти і газу

Війна Росії проти України триває 13-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Напередодні про припинення роботи в Україні повідомила платформа з пошуку роботи Upwork.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Низка компаній з різних сфер заявили про припинення роботи в Росії.