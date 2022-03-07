Біржа фрілансерів Upwork призупиняє роботу в Росії та Білорусі 

Майданчик з пошуку роботи Upwork призупиняє роботу в Росії та Білорусі. Відповідну заяву опублікували на сайті компанії. Користувачі з Росії та Білорусі більше не зможуть створювати нові облікові записи, укладати нові контракти та бути видимими в пошуку.

«Війна президента Росії Володимира Путіна проти України поставила під сумнів нашу місію, цінності та нашу оперативну здатність надати економічні можливості тим, хто цього прагне. Upwork призупиняє роботу в Росії та Білорусі, починаючи з нинішнього дня», – йдеться у заяві Upwork.

Всі поточні контракти мають розірвати до 1 травня.



Віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пояснив, наскільки важливо, що Upwork відмовився обслуговувати клієнтів із РФ.

«Закриття Upwork – це понад 100 000 громадян, які втратять роботу в IT, – написав Федоров у Telegram. – Це мужнє рішення команди Upwork. Ми безмежно вдячні за нього. А ми фокусуємося на діалозі з іншими біржами фрілансу, які, я впевнений, ухвалять аналогічні рішення».

Він додав, що Upwork – найбільша біржа фрілансу у світі. IT-фахівці, маркетологи, спеціалісти інших цифрових професій знаходять безліч клієнтів через Upwork. За його словами, сотні мільйонів доларів надходили до гаманців фахівців РФ від клієнтів з усього світу щомісяця.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.