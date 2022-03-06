Соцмережа TikTok зупиняє роботу в Росії

Соціальна мережа для створення та перегляду коротких відео TikTok тимчасово зупиняє роботу в Росії.

«У світлі нового російського закону про «фейкові новини» у нас немає іншого вибору, крім як призупинити пряму трансляцію та новий контент для нашого відеосервісу, поки ми розглядаємо наслідки цього закону для безпеки. Нашої служби обміну повідомленнями у застосунку це не торкнеться», – йдеться у повідомленні TikTok на платформі Twitter.

У компанії пообіцяли, що продовжать оцінювати обставини, що змінюються в Росії, щоб визначити, коли сервіс зможе повністю відновити свої послуги, зробивши безпеку головним пріоритетом компанії.

«Ще одна світова організація не розуміє, як тепер публікувати очевидну правду, яку в Росії законом назвали «фейком», – написав віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

28 лютого російський регулятор «Роскомнагляд» заявив, що у соціальній мережі TikTok «виявлено контент на тематику спеціальної військової операції в Україні, а також пов’язаний з цим політичний контент, що цілеспрямовано пропонується дитячій аудиторії». У відомстві заявляли про «яскраво виражений антиросійський характер». «Роскомнагляд» зажадав від адміністрації TikTok виключити з рекомендацій для неповнолітніх «будь-який контент військової чи політичної спрямованості».

У Росії раніше вже заблокували соцмережі Twitter і Facebook.