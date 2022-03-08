Morgan Stanley прогнозує дефолт Росії у середині квітня

Аналітики однієї з найбільших фінансових корпорацій світу Morgan Stanley прогнозують дефолт Росії. Він очікується в середині квітня, коли закінчиться 30-денний пільговий період за доларовими облігаціями з погашенням у 2023 та 2043 роках, пише Bloomberg.

«Ми вважаємо дефолт найбільш ймовірним сценарієм. Він навряд чи буде схожий на звичайний дефолт, а Венесуела, мабуть, є найбільш відповідним порівнянням», – кажуть у Morgan Stanley.

За словами аналітиків, Росія схожа на Венесуелу, оскільки вона також має значні нафтові активи, які «вступлять у гру» тільки після зняття санкцій. Також, на їхню думку, у разі дефолту за облігаціями і судового рішення підвищується ризик, що кредитори отримають доступ до всіх активів, які зараз заморожені за межами Росії, включаючи валютні резерви.

За даними Morgan Stanley, існує невизначеність щодо того, чи банки США зможуть приймати купонні виплати від міністерства фінансів Росії.

Через вторгнення Росії в Україну західні країни схвалили кілька пакетів санкцій, приватні компанії одна за одною йдуть з російського ринку або припиняють роботу на території РФ.

Росія тепер – країна, яка перебуває під найбільшою кількістю санкцій у світі. Вона обійшла Іран та Північну Корею, випливає з підрахунків санкційної бази даних Castellum.ai.

З 22 лютого проти Росії ввели більше санкції, ніж було разом після анексії Криму, отруєння у Солсбері та втручання у вибори США.