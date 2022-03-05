У Росії обмежили продаж цукру, солі, круп і масла на тлі війни проти України

Торговельна мережа «Ашан» обмежила продаж соціально значущих товарів, зокрема, борошна та цукру, у своїх російських магазинах через високий попит. Про це 4 березня повідомив РБК з посиланням на пресслужбу компанії.

Там заявили, що «Ашан» спостерігає зростання попиту на соціально значущі товари, у тому числі з боку бізнесу. «Доставка зі складу та відновлення викладки на полиці після кількох таких великих закупівель може тривати певний час, упродовж якого частина покупців залишиться без товару», – пояснив представник компанії.

Компанія рекомендувала частині магазинів, де спостерігається високий попит, за необхідності пропонувати клієнтам не купувати великих обсягів одразу, щоб інші клієнти теж мали можливість купити товар. Загалом, за словами представника компанії, «Ашан» достатньо забезпечений запасами соціально-значущих товарів, доставка та закупівлі відбуваються регулярно.

У Росії торгові мережі «Магніт», «Ашан», «Атак» та «О'Кей» 1 березня повідомили про рішення обмежити свої націнки на деякі продукти на рівні 5%. Там уточнили, що взяли на себе зобовʼязання щодо мінімізації торгових націнок на чотири категорії соціально значущих товарів — молочну продукцію, хлібобулочні вироби, цукор та овочі «борщового набору».