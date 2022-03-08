Кулеба просить ООН уточнити, чи дійсно вона заборонила називати дії Росії проти України «війною»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба просить Організацію об’єднаних націй спростувати повідомлення про заборону називати нову російську агресію проти України війною, якщо вони неправдиві. Про це він написав у своєму твітері 8 березня.

«Важко повірити, що ООН могла по суті запровадити таку ж цензуру, яку запровадив Кремль всередині Росії, заборонивши своїм співробітникам вживати слова «війна» та «вторгнення». Я закликаю ООН швидко спростувати ці повідомлення, якщо вони брехливі. Під загрозою репутація ООН», – заявив голова українського МЗС.

Раніше видання Irish Times повідомило, що Організація об’єднаних націй заборонила своїм співробітникам називати нове російське вторгнення до України «війною» чи «вторгненням», вимагаючи натомість використовувати слова «конфлікт» чи «військовий наступ».

Також працівникам, за повідомленням, заборонили додавати український прапор до особистих та офіційних профілів у соцмережах і сайтів. Про це журналістам нібито стало відомо з листа, який департамент комунікацій ООН розіслав співробітникам.

Організація наразі офіційно не коментувала це повідомлення.