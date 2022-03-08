ЦВК виходить із Асоціації організаторів виборів країн Європи

Через російську агресію в Україні Центральна виборча комісія виходить зі складу Асоціації організаторів виборів країн Європи (АСЕЕЕО).

«ЦВК України не може перебувати поруч та толерувати присутність недемократичних органів адміністрування виборів у складі міжнародних інституцій», – йдеться у офіційній заяві комісії.

Як зазначають у Центрвиборчкомі, ще 27 лютого ЦВК звернулася до профільних міжнародних організацій та іноземних органів адміністрування виборів із закликом припинити співпрацю та виключити зі своїх лав виборчі інституції Росії. Однак голосування країн-членів АСЕЕЕО 4 березня не принесло бажаного результату.

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«Подальше перебування у складі цивілізованих інституцій представників країн-агресорів суперечить природі цих інституцій, місії АСЕЕЕО підтримувати належне врядування та демократію. Відсутність реакції на попередні так звані президентські вибори в білорусі, мовчазна згода на проведення виборів росіїської федерації на території України – у Криму, бездіяльність щодо актів агресії в Україні сьогодні є руйнівною силою для здобутків цивілізованого світу, спотворює викарбувані роками загальновизнані принципи демократії», – наголошують в ЦВК України.

За даними Центрвиборчкому, зі складу ACEEEO також виходять державні виборчі комісії Польщі, Словенії, Хорватії та Литви.

«Закликаємо всіх інших членів – прихильників демократичних стандартів, зважаючи на ті звірства, які чинять представники агресора в Україні, не толерувати країну-терориста та прийняти рішення про вихід з Організації... Відсутність осуду – означає підтримку!» – наголошують у ЦВК України.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

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Після нападу Росії в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.