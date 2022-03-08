Coca-Cola повідомила, що зупиняє роботу в Росії

Компанія з виробництва газованих напоїв Coca-Cola заявила про зупинку роботи в Росії. Про це пресслужба компанії повідомила 8 березня.

«Наші серця з людьми, які зараз страждають від неймовірних наслідків цих трагічних подій в Україні. Ми продовжимо моніторити та оцінювати ситуацію по мірі того, як розвиваються обставини», – заявили в компанії.

Як повідомляє агентство Reuters, інша транснаціональна компанія в харчовій галузі PepsiCo, відома передусім своїм газованим напоєм, також планує зупинити роботу в Росії, проте планує продовжити продаж низки продуктів.

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Сама компанія офіційно цього наразі не повідомляє.

Раніше Coca-Cola заявляла, що продовжить працювати в Росії, попри її нову агресію проти України.

Уже 4 березня деякі українські торговельні мережі у відповідь оголосили компанії бойкот. Товари марки Coca-Cola почали прибирати з полиць у мережах Novus, Fozzy Group та Varus.