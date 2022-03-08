Речник ООН спростовує заборону називати дії Росії проти України «війною»

Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заперечив, що Організація об’єднаних націй заборонила своїм співробітникам називати нове російське вторгнення до України «війною» чи «вторгненням».

«Це неправда. Це просто не той випадок, щоб співробітники отримували вказівку не використовувати такі слова, як «війна» та «вторгнення» для опису ситуації», – написав Дюжаррік у твітері.

Речник додав твіт заступниці генерального секретаря ООН Розмарі ДіКарло, де вона публічно називає війною вторгнення Росії в Україну. Зокрема вона написала: «Ця війна безглузда».

Стефан Дюжаррік у листі виданню The Guardian вказав, що співробітників «просять оформлювати будь-які повідомлення щодо України, а також інших політичних питань у спосіб, який узгоджується з позицією ООН та заявами генерального секретаря».

Водночас він не виключає можливість того, що керівник якогось підрозділу ООН міг надіслати подібні інструкції працівникам, проте йому про це невідомо.



Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав фейком інформацію про заборону ООН.

«Фейк про ООН, яка не хоче називати «війну РФ війною» – це інформаційна провокація РФ, яка хоче створити враження, що має право вбивати громадян України і на це ніхто не буде звертати уваги. РФ = війна», – написав Подоляк у своєму твітері.

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Раніше видання Irish Times повідомило, що Організація об’єднаних націй заборонила своїм співробітникам називати нове російське вторгнення до України «війною» чи «вторгненням», вимагаючи натомість використовувати слова «конфлікт» чи «військовий наступ».

Також працівникам, за повідомленням, заборонили додавати український прапор до особистих та офіційних профілів у соцмережах і сайтів. Про це журналістам нібито стало відомо з листа, який департамент комунікацій ООН розіслав співробітникам.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попросив Організацію об’єднаних націй спростувати повідомлення про заборону називати нову російську агресію проти України війною, якщо вони неправдиві.