«Ми не здамося»: Зеленський процитував Черчилля у зверненні до британського парламенту

Президент України Володимир Зеленський 8 березня виступив зі зверненням до британського парламенту.

У короткій промові Зеленський перерахував дні нової агресії Росії проти України, нагадавши про обстріли житлових кварталів міст, обстріл Запорізької атомної електростанції, опір прикордонників на острові Зміїний.

«Коли російський корабель вимагав від наших хлопців скласти зброю, вони відповіли йому – так міцно, як не можна казати в парламенті. І ми відчули силу, велику силу нашого народу, який до кінця гнатиме окупанта. На третій день окупанти, не ховаючись, били просто по людях, по житлових будинках артилерією, авіабомбами, і це остаточно показало нам, світу, хто є хто – хто великі люди, а хто просто звірі», – прокоментував президент.

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Він згадав про обстріл Бабиного Яру в Києві, руйнування церков і лікарень внаслідок ракетних та авіаударів.

«На дев’ятий день ми слухали зустріч країн НАТО без бажаного для нас результату, без мужності – так, ми відчули це. Я не хочу нікого образити, ми відчули, що альянси не діють, навіть небо закрити не можуть. Тому гарантії безпеки в Європі треба будувати з нуля», – констатував голова держави.

Зеленський відзначив опір беззбройних жителів окупованих українських міст, висловивши думку, що «сотні тисяч людей, цілі міста» стали героями.

«На 13-й день у блокованому російськими військами Маріуполі померла дитина від зневоднення. Від зневоднення. Вони не пропускають ані харчові продукти, ані воду, не дають людям. Просто заблокували. І вони в підвалах. Я думаю, всі чують, там у людей немає води. За 13 днів російського вторгнення було вбито 50 дітей, 50 великих мучеників. Це страшно», – сказав президент.

За словами Зеленського, Україна «не шукала величі, але стала великою». Він згадав відому цитату з «Гамлета» англійського драматурга Вільяма Шекспіра, а потім – уривок із історичної промови британського прем’єр-міністра Вінстона Черчилля, виголошену ним під час Другої світової війни:

«Де, як не тут, нагадати вам слова, які Велика Британія вже чула і які знову актуальні: ми не здамося і не програємо. Ми підемо до кінця, ми будемо боротися на морях, будемо битися в повітрі, ми будемо захищати нашу землю, якою б не була ціна. Ми будемо битися в лісах, полях, на узбережжях, у містах і селах, на вулицях, ми будемо битися на пагорбах. Я хочу від себе додати: ми будемо битися всюди, на териконах, на березі Кальміуса і Дніпра і ми не здамося. Звичайно, з вашою допомогою, допомогою цивілізації великих кран, з вашою підтримкою, за яку ми вдячні і на яку дуже розраховуємо. І я окремо вдячний тобі, Борісе, мій друже», – додав він, звертаючись до голови британського уряду Боріса Джонсона.

Зеленський закликав Лондон посилити санкції проти Росії та визнати її «державою-терористом», а також знайти спосіб захистити українське небо від російської авіації.

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«Зробіть те, що можете, те, що повинні, до чого зобов’язує велич вашої держави і вашого народу», – підсумував президент України.

Війна Росії проти України триває 13-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.