Велика Британія також відмовиться від імпорту російської нафти – Джонсон

Велика Британія слідом за Сполученими Штатами відмовиться від імпорту російської нафти, заявив прем’єр-міністр цієї країни Боріс Джонсон на засіданні парламенту 8 березня.

Про це Джонсон сказав у своєму виступі після звернення президента України Володимира Зеленського.

«Велика європейська столиця наразі в радіусі досяжності російської зброї. Президент Володимир Зеленський твердо стоїть за демократію та свободу. У своїй обороні, думаю, він зворушив всі серця в цьому зібранні. У цей момент звичайні українці захищають свої будинки та сім’ї від брутального нападу і своїми діями надихають мільйонів, своєю хоробрістю та відданістю. Думаю, сьогодні найбільш горді слова у вільному світі – це «я – українець», – сказав Джонсон.

Він припустив, що парламент Сполученого королівства готовий об’єднатися для підтримки України, в тому числі – надати їй зброю для захисту від російської агресії.

«Британія і наші союзники готові йти вперед. Йти вперед, надаючи нашим українським друзям зброю, яка їм потрібна, аби захищати свою батьківщину, як вони на те заслуговують. Йти вперед, посилюючи економічний тиск на Володимира Путіна. Ми зупинимо імпорт російської нафти», – заявив прем’єр-міністр.

Джонсон додав, що Лондон готовий застосовувати дипломатичні, гуманітарні та економічні методи, «доки Володимир Путін не зазнає поразки у цій катастрофічній авантюрі і Україна не буде вільною знову».

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Голову уряду підтримав лідер лейбористської партії Кір Стармер. За його словами, лейбористи підтримують запровадження «найжорсткіших санкцій, які розчавлять російський уряд», а також надання Україні зброї.

Раніше 8 березня про відмову Сполучених Штатів від російської нафти заявив президент США Джо Байден.

Війна Росії проти України триває 13-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.