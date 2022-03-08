У Росії банкам заборонили продавати валюту громадянам

На тлі безпрецедентних санкцій Заходу проти Росії через вторгнення в Україну Центробанк Росії ввів нові правила, відповідно до яких банкам заборонять продавати громадянам готівкову валюту, а з валютних рахунків можна буде зняти не більше ніж 10 тисяч доларів, решта коштів – у рублях за курсом на день видачі.

Банк Росії запевняє, що правила – тимчасові, і діятимуть пів року – з 9 березня до 9 вересня.

У повідомленні Центробанку також йдеться, що всі кошти клієнтів на валютних рахунках збережуться, однак доступ до них буде обмежений сумою в 10 тисяч доларів. Російський регулятор каже: якщо внесок номінований в іншій валюті, клієнту все одно видадуть долари.

Банки не будуть протягом терміну дії «тимчасових» правил продавати готівкову валюту громадянам. Поміняти готівкову валюту на рублі можна буде будь-коли, йдеться в повідомленні.

У вівторок США запровадили нові санкції проти Росії, зокрема, заборонили імпорт нафти. Цього ж дня низка великих корпорацій оголосила про припинення роботи в Росії.